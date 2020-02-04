Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам масок в аптеках

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Росздравнадзор открыл горячую линию с целью приёма обращений по вопросам, касающимся отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов на фоне распространения коронавируса.
Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам масок в аптеках
  • РИА Новости

«На горячую линию службы 8 (800) 550-99-03 принимаются обращения граждан по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных организациях», — заявили в ведомстве.

Ранее RT сообщал, что заместитель главы комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил запретить аптечным сетям повышать цены на медицинские маски и ряд лекарств во время распространения опасных заболеваний. 

Парламентарий в своём обращении заявил, что средняя стоимость масок уже выросла в 3—4 раза. По его словам, схожая ситуация наблюдается и с ценами на медицинские препараты.

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