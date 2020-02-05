«Решили нажиться»: Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса
- РИА Новости
- © Евгений Епанчинцев
Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы государства с членами кабмина упомянула о росте цен на средства индивидуальной защиты в отдельной аптечной сети. По её словам, в некоторых случаях маски подорожали до 70—100 рублей, хотя месяц назад они продавались по цене 1,5 рубля. Путин призвал принять меры.
«Лицензии надо у них отбирать, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз», — отреагировал президент.
Путин отметил, что аптечная сеть в России «довольно обширная, в известной степени уже даже избыточная».
«Поэтому, если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет. Надо на это реагировать», — заключил глава государства.
Напомним, в конце декабря власти Китая заявили о вспышке нового типа коронавируса, который впоследствии получил обозначение 2019-nCoV. К настоящему времени на материковой территории КНР известно о более 24 тыс. заражённых. Погибших насчитывается более 490.
За пределами Китая зафиксировано 176 случаев заражения. Двое заболевших — граждане КНР, находящиеся в России. Они госпитализированы и проходят лечение.
Как уточнила Голикова, в России действует утверждённый премьер-министром Михаилом Мишустиным национальный план по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
«Он состоит из 22 мероприятий, направлен на реагирование в любой ситуации, которая может складываться», — отметила Голикова.
Позиция ФАС и Госдумы
Федеральная антимонопольная служба анонсировала меры по борьбе с завышением цен в аптеках на фоне ситуации с коронавирусом. По данным ведомства, рост цен на медицинские маски зафиксирован в ряде регионов на границе РФ и КНР, однако самая большая наценка отмечена в Республике Дагестан.
«В тех регионах, где действительно существует угроза появления коронавируса, то есть находящихся рядом с КНР, рост есть, но он достаточно незначителен. Самая высокая зафиксированная цена на данный момент (завышение) у нас была в Республике Дагестан — 650%», — заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в эфире «Россия 24».
Он подчеркнул, что ФАС начала проверки практически во всех регионах и уже получила ответы от субъектов РФ. По словам Цариковского, ведомство будет рассматривать случаи завышения цен как «экономическое мародёрство».
Как подчеркнул чиновник, в настоящее время медицинские маски не входят в перечень первоочередных товаров, на которые регулируются цены. Вместе с тем Цариковский отметил, что завышение цен часто происходит по договорённости аптечных сетей.
«И тогда мы будем считать, что это действие, которое подходит под понятие картеля. А это очень крупные штрафы», — заключил замглавы ФАС.
Помимо прочего, Росздравнадзор открыл горячую линию для приёма обращений об отсутствии в аптеках медицинских масок и препаратов на фоне распространения коронавируса.
Кроме того, на резкое повышение цен в аптеках обратили внимание в Госдуме. Как стало известно RT, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к руководству Росздравнадзора и Роспотребнадзора с инициативой запретить аптечным сетям повышать цены на медицинские маски и ряд лекарств во время распространения опасных заболеваний.
В тексте обращения говорится, что из-за вызванного распространением вируса общественного резонанса граждане всё чаще обращаются с жалобами на резкое подорожание медицинских масок, противовирусных препаратов и средств для повышения иммунитета.
Кроме того, депутаты разработали законопроект, призванный решить проблему повышения аптечных цен. Как рассказали во фракции «Единая Россия», документ подразумевает поправки в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Эта норма, помимо прочего, регулирует деятельность аптек и аптечных сетей.
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что разработанный парламентариями документ призван исключить ситуации, связанные с завышением цен аптеками. Как рассказал депутат РИА Новости, инициативу планируется рассмотреть на заседании координационного совета фракции по законотворчеству в четверг, 6 февраля.