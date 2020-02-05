Путин ежедневно получает информацию о ситуации с коронавирусом
- РИА Новости
«Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации», — сказал Песков.
Ранее он заявил, что в России ведётся масштабная и системная работа по защите от распространения коронавируса.
5 февраля два самолёта ВКС России эвакуировали из Китая россиян в связи с распространением коронавируса.
Как отмечали в Министерстве иностранных дел, 132 гражданина России заявили о желании срочно покинуть провинцию Хубэй.
Российский вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что эвакуируемые из Китая россияне будут находиться на карантине в центре в Тюменской области.