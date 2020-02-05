Путин ежедневно получает информацию о ситуации с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин ежедневно получает информацию о ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин ежедневно получает информацию о ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации», — сказал Песков.

Ранее он заявил, что в России ведётся масштабная и системная работа по защите от распространения коронавируса.

5 февраля два самолёта ВКС России эвакуировали из Китая россиян в связи с распространением коронавируса.

Как отмечали в Министерстве иностранных дел, 132 гражданина России заявили о желании срочно покинуть провинцию Хубэй.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что эвакуируемые из Китая россияне будут находиться на карантине в центре в Тюменской области

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