В Кремле заявили о масштабной работе по защите россиян от коронавируса

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в России ведётся масштабная и системная работа по защите от распространения коронавируса.
В Кремле заявили о масштабной работе по защите россиян от коронавируса
  • РИА Новости

«Ведётся, действительно, очень масштабная работа, ведётся она днём и ночью. Пока можно констатировать без сомнения это», — цитирует РИА Новости Пескова.

На вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле мерами, которые правительство предпринимает по борьбе с коронавирусом, он ответил, что пока рано давать какие-либо оценки.

5 февраля в аэропорт Тюмени прибыли два самолёта ВКС России, которые эвакуировали находящихся в Китае россиян.

Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае уже достигло отметки 490, а заражённых в настоящий момент более 24,3 тыс.

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