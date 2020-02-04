МИД заявил о готовности 132 россиян покинуть провинцию Хубэй

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Министерство иностранных дел России сообщило, что 132 гражданина России заявили о желании срочно покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился коронавирус.
МИД заявил о готовности 132 россиян покинуть провинцию Хубэй
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

«По данным посольства России в Китае (на 10:00 по местному времени 4 февраля), количество российских граждан, изъявивших желание срочно покинуть провинцию Хубэй, — 132 человека», — сообщило министерство.

Ранее Минздрав России сообщил, что место для эвакуации российских граждан из Китая из-за коронавируса определено.

В Восточном военном округе утром 4 февраля заявили, что самолёты Воздушно-космических сил России готовят к вылету из Бурятии в Китай для эвакуации россиян.

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