Минздрав определил место эвакуации россиян из Китая

Минздрав России сообщил, что место для эвакуации российских граждан из Китая из-за коронавируса определено.

«В настоящий момент, по сути дела, определено то место, куда будет осуществлена эвакуация», — приводит ТАСС слова замглавы министерства Сергея Краевого.

Он отметил, что туда отправляются специалисты с целью проведения занятий с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для участия в карантинных мероприятиях в инкубационный период.

Ранее сообщалось, что общее число заражённых новым коронавирусом 2019-nCoV в 31 регионе Китая достигло 20 438, 425 заболевших скончались.