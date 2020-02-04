Общее число заболевших коронавирусом в регионах КНР превысило 20 тысяч
- Reuters
«Национальная комиссия по здравоохранению получила сводный отчёт о 20 438 подтверждённых случаях... насчитывается 2788 тяжёлых случаев с совокупной смертностью 425 случаев», — говорится в заявлении.
При этом, по последним данным, 632 человека вылечены и выписаны из больниц.
Кроме того, власти зарегистрировали 23 214 случаев с подозрением на новый тип коронавируса.
Ранее сообщалось, что 414 человек скончались от последствия коронавируса в китайской провинции Хубэй.