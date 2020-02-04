Общее число заболевших коронавирусом в регионах КНР превысило 20 тысяч

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Общее количество заражённых новым коронавирусом 2019-nCoV в 31 регионе Китая достигло 20 438 человек, 425 заболевших скончались. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Общее число заболевших коронавирусом в регионах КНР превысило 20 тысяч
  • Reuters

«Национальная комиссия по здравоохранению получила сводный отчёт о 20 438 подтверждённых случаях... насчитывается 2788 тяжёлых случаев с совокупной смертностью 425 случаев», — говорится в заявлении.

При этом, по последним данным, 632 человека вылечены и выписаны из больниц.

Кроме того, власти зарегистрировали 23 214 случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Ранее сообщалось, что 414 человек скончались от последствия коронавируса в китайской провинции Хубэй.

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