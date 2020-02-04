Самолёты ВКС готовят к вылету из Бурятии в КНР для эвакуации россиян
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).
Временная стоянка пяти самолётов Ил-76МД оборудована в международном аэропорту Байкал.
По данным пресс-службы, в аэропорт прибыла колонна грузовиков с медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты, продуктами питания и спальными принадлежностями.
«В самолётах военнослужащие соединения МТО ВВО и гражданский персонал оборудовали места под безопасное и комфортное размещение в салоне военного борта для эвакуируемых», — говорится в сообщении.
Ранее Министерство обороны проинформировало, что пять военных самолётов, которые будут эвакуировать граждан России из КНР, прибыли на аэродром в Восточном военном округе.