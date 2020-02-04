Самолёты ВКС готовят к вылету из Бурятии в КНР для эвакуации россиян

Самолёты Воздушно-космических сил России готовятся к вылету из Улан-Удэ в Китай, чтобы провести эвакуацию россиян из китайских регионов, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Временная стоянка пяти самолётов Ил-76МД оборудована в международном аэропорту Байкал.

По данным пресс-службы, в аэропорт прибыла колонна грузовиков с медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты, продуктами питания и спальными принадлежностями.

«В самолётах военнослужащие соединения МТО ВВО и гражданский персонал оборудовали места под безопасное и комфортное размещение в салоне военного борта для эвакуируемых», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны проинформировало, что пять военных самолётов, которые будут эвакуировать граждан России из КНР, прибыли на аэродром в Восточном военном округе.