Россиян из Китая готовы эвакуировать пять самолётов

В Минобороны России сообщили, что пять военных самолётов, которые будут эвакуировать граждан России из Китая из-за коронавируса, прибыли на аэродром в Восточном военном округе.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны, авиационная группировка, которая будет эвакуировать российских граждан с территории КНР, «в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе».

«В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано пять самолётов ВКС России», — отметили в оборонном ведомстве.

Операция должна начаться в понедельник, 3 февраля.

Ранее стало известно, что 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.