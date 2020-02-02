Россиян из Китая готовы эвакуировать пять самолётов
- Reuters
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны, авиационная группировка, которая будет эвакуировать российских граждан с территории КНР, «в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе».
«В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано пять самолётов ВКС России», — отметили в оборонном ведомстве.
Операция должна начаться в понедельник, 3 февраля.
Ранее стало известно, что 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.