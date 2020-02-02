Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации
- РИА Новости
«Мы установили связь с 202 гражданами России в провинции Хубэй, из них 130 человек выразили готовность покинуть провинцию в рамках объявленной эвакуации», — цитирует его Интерфакс.
По словам пресс-атташе, дипломаты продолжают формирование списков, так как ещё не все россияне окончательно определились.
Также он отметил, что о порядке и времени эвакуации объявят дополнительно.
Ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь самолёты Воздушно-космических сил к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых новым коронавирусом.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, эвакуация россиян самолётами ВКС состоится 3—4 февраля.