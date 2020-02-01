В Кремле назвали дату эвакуации россиян из Китая самолётами ВКС

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация российских граждан из Китая в связи с распространением коронавируса запланирована на 3—4 февраля.
В Кремле назвали дату эвакуации россиян из Китая самолётами ВКС
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«В связи с тем что потребовалось определённое время для завершения согласования полётной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолётами ВКС будет осуществляться 3—4 февраля», — сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь самолёты Воздушно-космических сил к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых новым коронавирусом.

По данным Минобороны, в эвакуации задействуют пять самолётов ВКС, в каждом из которых будут военные медики и вирусологи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить