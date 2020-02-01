В Кремле назвали дату эвакуации россиян из Китая самолётами ВКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация российских граждан из Китая в связи с распространением коронавируса запланирована на 3—4 февраля.

Об этом информирует РИА Новости.

«В связи с тем что потребовалось определённое время для завершения согласования полётной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолётами ВКС будет осуществляться 3—4 февраля», — сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь самолёты Воздушно-космических сил к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых новым коронавирусом.

По данным Минобороны, в эвакуации задействуют пять самолётов ВКС, в каждом из которых будут военные медики и вирусологи.