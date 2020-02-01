Россиян эвакуируют из Китая пятью самолётами ВКС

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В Минобороны заявили, что эвакуировать россиян из Китая по поручению президента России Владимира Путина будут пять самолётов Воздушно-космических сил страны с военными вирусологами на борту.
Россиян эвакуируют из Китая пятью самолётами ВКС
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«В целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано пять самолётов ВКС России. На каждом самолёте будут находиться военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии», — сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что эксперты будут иметь в своём распоряжении современные средства диагностики, медицинские препараты и разного рода индивидуальную защиту.

Ранее Путин поручил привлечь самолёты ВКС России к эвакуации россиян из районов Китая, наиболее поражённых новым коронавирусом.

1 февраля посольство России в Китае начало формировать списки россиян, планирующих в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка нового коронавируса.

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