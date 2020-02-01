Посольство России начало составлять списки на эвакуацию из Хубэя

Российское посольство в Китае начало формировать списки тех, кто планирует в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка нового коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

«В связи с решением о проведении эвакуации российских соотечественников из провинции Хубэй и города Ухань посольство формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции», — заявили в диппредставительстве.

Отмечается, что покинувшие Хубэй россияне после возвращения в Россию будут помещены на 14-дневный карантин.

На сайте посольства также приведён перечень данных, которые необходимо предоставить дипломатам для эвакуации.

Ранее МИД России уведомил Китай о начале эвакуации россиян.