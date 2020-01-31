МИД уведомил Китай о начале эвакуации россиян

Короткая ссылка
Москва по дипканалам уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубэй. Об этом информирует российский МИД.
МИД уведомил Китай о начале эвакуации россиян
  • РИА Новости

«По дипломатическим каналам Москва уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубэй», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Москва проведёт эвакуацию российских граждан из провинции Хубэй и города Ухани в Китае в связи с распространением коронавируса.

Сообщалось, что ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. В организации призвали помочь странам со слабой системой здравоохранения подготовиться к борьбе с заболеванием.

Число скончавшихся от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае составило 213 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить