МИД уведомил Китай о начале эвакуации россиян

Москва по дипканалам уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубэй. Об этом информирует российский МИД.

«По дипломатическим каналам Москва уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубэй», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Москва проведёт эвакуацию российских граждан из провинции Хубэй и города Ухани в Китае в связи с распространением коронавируса.

Сообщалось, что ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. В организации призвали помочь странам со слабой системой здравоохранения подготовиться к борьбе с заболеванием.

Число скончавшихся от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае составило 213 человек.