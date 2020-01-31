МИД уведомил Китай о начале эвакуации россиян
- РИА Новости
«По дипломатическим каналам Москва уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубэй», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Москва проведёт эвакуацию российских граждан из провинции Хубэй и города Ухани в Китае в связи с распространением коронавируса.
Сообщалось, что ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. В организации призвали помочь странам со слабой системой здравоохранения подготовиться к борьбе с заболеванием.
Число скончавшихся от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае составило 213 человек.