Число погибших от последствий коронавируса в Китае увеличилось до 213
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Об этом информирует South China Morning Post.
China coronavirus: deadly day in Hubei as a record-high 42 patients die https://t.co/uABnMyLtsX— SCMP News (@SCMPNews) January 30, 2020
Как уточняется, число заражённых новым короновирусом в Китае достигло 9356 человек.
Ранее всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.
Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.