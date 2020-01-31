Число погибших от последствий коронавируса в Китае увеличилось до 213

Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 213.

Об этом информирует South China Morning Post.

China coronavirus: deadly day in Hubei as a record-high 42 patients die https://t.co/uABnMyLtsX — SCMP News (@SCMPNews) January 30, 2020

Как уточняется, число заражённых новым короновирусом в Китае достигло 9356 человек.

Ранее всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение коронавируса 2019-nCoV можно остановить, приняв меры по раннему распознаванию болезни и изоляции больных.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.