Путин поручил привлечь самолёты ВКС к эвакуации россиян из КНР

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Российский лидер Владимир Путин поручил привлечь самолёты Воздушно-космических сил России к эвакуации россиян из районов Китая, наиболее поражённых новым коронавирусом.
Путин поручил привлечь самолёты ВКС к эвакуации россиян из КНР
  • Reuters

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По приказу президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посольство России в Китае начало формировать списки россиян, планирующих в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка нового коронавируса.

В России зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией.

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