Путин поручил привлечь самолёты ВКС к эвакуации россиян из КНР
- Reuters
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«По приказу президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», — цитирует его РИА Новости.
Ранее посольство России в Китае начало формировать списки россиян, планирующих в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка нового коронавируса.
В России зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией.