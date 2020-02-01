Минтранс России рекомендовал россиянам не летать в Китай

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Минтранс России рекомендовал россиянам не летать в Китай без крайней необходимости.
Минтранс России рекомендовал россиянам не летать в Китай
  • РИА Новости

«В случае если вы ещё не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем вам не делать этого без крайней необходимости», — говорится в сообщении Минтранса.

Ранее российское посольство в Китае начало формировать списки тех, кто планирует в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка нового коронавируса.

В России зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией.

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