Минтранс России рекомендовал россиянам не летать в Китай без крайней необходимости.

«В случае если вы ещё не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем вам не делать этого без крайней необходимости», — говорится в сообщении Минтранса.

Ранее российское посольство в Китае начало формировать списки тех, кто планирует в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка нового коронавируса.

В России зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией.