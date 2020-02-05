Второй самолёт ВКС доставил ещё 64 эвакуированных из Ухани

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Второй самолёт Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область ещё 64 гражданина, которые были эвакуированы из города Ухань в Китае из-за распространения коронавирусной инфекции.
Второй самолёт ВКС доставил ещё 64 эвакуированных из Ухани
  • © Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

«По докладу военных медиков, состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Заболевших не выявлено», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что все прибывшие будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина.

Ранее сообщалось, что первый самолёт ВКС России с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами приземлился в аэропорту Тюмени.

Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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