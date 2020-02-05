Второй самолёт ВКС доставил ещё 64 эвакуированных из Ухани
- © Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
«По докладу военных медиков, состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Заболевших не выявлено», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Отмечается, что все прибывшие будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина.
Ранее сообщалось, что первый самолёт ВКС России с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами приземлился в аэропорту Тюмени.
Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.