Второй самолёт ВКС доставил ещё 64 эвакуированных из Ухани

Второй самолёт Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область ещё 64 гражданина, которые были эвакуированы из города Ухань в Китае из-за распространения коронавирусной инфекции.

«По докладу военных медиков, состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Заболевших не выявлено», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что все прибывшие будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина.

Ранее сообщалось, что первый самолёт ВКС России с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами приземлился в аэропорту Тюмени.

Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.