Первый самолёт ВКС с россиянами из Ухани приземлился в Тюмени

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Первый самолёт ВКС России с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами приземлился в аэропорту Тюмени.
Первый самолёт ВКС с россиянами из Ухани приземлился в Тюмени
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Минобороны России проинформировали, что первый самолёт Воздушно-космических сил России с 80 пассажирами на борту вылетел из аэропорта города Ухань

Позднее стало известно, что он совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО).

Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним официальным данным, число жертв коронавируса в Китае уже достигло отметки 490, а заражённых в настоящий момент более 24,3 тыс.

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