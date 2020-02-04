Эвакуированных из КНР россиян направят на карантин в Тюменскую область

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Местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область. Об этом сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Эвакуированных из КНР россиян направят на карантин в Тюменскую область
  • РИА Новости

По её словам, в настоящее время ведётся работа по окончательному определению списка эвакуируемых граждан России.

Вместе с ними самолётами Воздушно-космических сил из Китая эвакуируются граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.

«Местом нахождения наших граждан и граждан Евразийского экономического союза и Украины, где они будут находиться под карантином, определена Тюменская область как наиболее подготовленный регион», — цитирует Голикову ТАСС.

4 февраля первый самолёт ВКС России вылетел в китайский город Ухань для эвакуации россиян в связи с распространением коронавируса в КНР.

Как отмечали в Министерстве иностранных дел, 132 гражданина России заявили о желании срочно покинуть провинцию Хубэй.

Посол России в Китае подчеркнул, что пока нет планов эвакуировать всех россиян из Китая.

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