Эвакуированных из КНР россиян направят на карантин в Тюменскую область
- РИА Новости
По её словам, в настоящее время ведётся работа по окончательному определению списка эвакуируемых граждан России.
Вместе с ними самолётами Воздушно-космических сил из Китая эвакуируются граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.
«Местом нахождения наших граждан и граждан Евразийского экономического союза и Украины, где они будут находиться под карантином, определена Тюменская область как наиболее подготовленный регион», — цитирует Голикову ТАСС.
4 февраля первый самолёт ВКС России вылетел в китайский город Ухань для эвакуации россиян в связи с распространением коронавируса в КНР.
Как отмечали в Министерстве иностранных дел, 132 гражданина России заявили о желании срочно покинуть провинцию Хубэй.
Посол России в Китае подчеркнул, что пока нет планов эвакуировать всех россиян из Китая.