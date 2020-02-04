Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел в китайский город Ухань для эвакуации россиян в связи с распространением коронавируса в КНР.

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

В Восточном военном округе утром 4 февраля заявили, что самолёты Воздушно-космических сил России готовят к вылету из Бурятии в Китай для эвакуации россиян.

Министерство иностранных дел России сообщило, что 132 гражданина России заявили о желании срочно покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился коронавирус.