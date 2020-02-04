Посол заявил об отсутствии планов эвакуации россиян из всего Китая
- РИА Новости
«Пока о какой-то эвакуации наших граждан из Китая в целом и из наших дипломатических учреждений (как вы знаете, у нас в Китае посольство и пять генконсульств) речи нет», — цитирует Денисова РИА Новости.
Он выразил надежду, что «до этого не дойдёт».
4 февраля первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань. Всего в эвакуации будут задействованы пять самолётов.
В МИД России сообщили, что 132 россиянина заявили о желании в срочном порядке покинуть провинцию Хубэй, где наиболее распространена коронавирусная инфекция.