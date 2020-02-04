Посол заявил об отсутствии планов эвакуации россиян из всего Китая

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что планов эвакуировать граждан России со всей территории Китая и из дипломатических учреждений нет.

«Пока о какой-то эвакуации наших граждан из Китая в целом и из наших дипломатических учреждений (как вы знаете, у нас в Китае посольство и пять генконсульств) речи нет», — цитирует Денисова РИА Новости.

Он выразил надежду, что «до этого не дойдёт».

4 февраля первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань. Всего в эвакуации будут задействованы пять самолётов.

В МИД России сообщили, что 132 россиянина заявили о желании в срочном порядке покинуть провинцию Хубэй, где наиболее распространена коронавирусная инфекция.