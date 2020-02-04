Первый самолёт ВКС России вылетел из Ухани

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Минобороны России сообщило, что первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел из аэропорта города Ухань.

Отмечается, что на борту военно-транспортного самолёта находятся 80 человек с личными вещами.

Пассажиров сопровождают военные медики и специалисты Минобороны.

Ранее сообщалось о прибытии второго самолёта ВКС России в аэропорт Ухани.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область.

Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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