Первый самолёт ВКС России вылетел из Ухани
Отмечается, что на борту военно-транспортного самолёта находятся 80 человек с личными вещами.
Пассажиров сопровождают военные медики и специалисты Минобороны.
Ранее сообщалось о прибытии второго самолёта ВКС России в аэропорт Ухани.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область.
Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.