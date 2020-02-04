Второй самолёт ВКС России прибыл в Ухань

Минобороны России сообщило, что второй самолёт Воздушно-космических сил России совершил посадку в аэропорту города Ухань для эвакуации россиян.

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Отмечается, что на борту самолёта находятся российские военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии. Ранее сообщалось о вылете второго самолёта в Ухань. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область. Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.