Второй военный самолёт вылетел для эвакуации россиян из Ухани
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«Второй самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — сообщили в Министерстве обороны.
В ведомстве рассказали, что эвакуируемых россиян в самолёте будут сопровождать военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.
Ранее сообщалось о вылете первого самолёта в Ухань.
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