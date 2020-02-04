Второй военный самолёт вылетел для эвакуации россиян из Ухани

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Минобороны России сообщило, что в китайский город Ухань для эвакуации россиян вылетел второй самолёт Воздушно-космических сил России.
Второй военный самолёт вылетел для эвакуации россиян из Ухани
  • © RT

«Второй самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве рассказали, что эвакуируемых россиян в самолёте будут сопровождать военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Ранее сообщалось о вылете первого самолёта в Ухань.

В российском МИД рассказали, что 132 гражданина России заявили о желании срочно покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Эксперт Виктор Зуев в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.

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