Второй военный самолёт вылетел для эвакуации россиян из Ухани

Минобороны России сообщило, что в китайский город Ухань для эвакуации россиян вылетел второй самолёт Воздушно-космических сил России.

«Второй самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве рассказали, что эвакуируемых россиян в самолёте будут сопровождать военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Ранее сообщалось о вылете первого самолёта в Ухань.

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