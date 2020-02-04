Первый самолёт ВКС России прибыл в Ухань

Минобороны России сообщило, что первый самолёт Воздушно-космических сил России совершил посадку в аэропорту города Ухань для эвакуации россиян.

Отмечается, что продолжительность перелёта с аэродрома Восточного военного округа составила около четырёх часов.

В ведомстве рассказали, что на стоянке прилетающих самолётов аэропорта военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии в специальных защитных костюмах с помощью бесконтактной термометрии проведут первичный осмотр всех эвакуируемых граждан России.

Ранее сообщалось о вылете второго самолёта в Ухань.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область.

Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.