Первый самолёт ВКС России прибыл в Ухань
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Отмечается, что продолжительность перелёта с аэродрома Восточного военного округа составила около четырёх часов.
В ведомстве рассказали, что на стоянке прилетающих самолётов аэропорта военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии в специальных защитных костюмах с помощью бесконтактной термометрии проведут первичный осмотр всех эвакуируемых граждан России.
Ранее сообщалось о вылете второго самолёта в Ухань.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область.
Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.