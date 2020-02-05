Первый самолёт ВКС с россиянами из Уханя приземлился для дозаправки
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Самолёт Воздушно-космических сил России с гражданами Российской Федерации, эвакуированными из города Ухань Китайской народной республики, совершил посадку на аэродроме Восточного военного округа», — указывается в заявлении.
По данным ведомства, после дозаправки лайнер отправится в конечный пункт назначения в Тюменской области.
Ранее Минобороны России сообщило, что первый самолёт ВКС вылетел из аэропорта города Ухань.
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