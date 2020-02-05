Первый самолёт ВКС с россиянами из Уханя приземлился для дозаправки

Короткая ссылка
Первый самолёт Воздушно-космических сил России, вылетевший из аэропорта китайского города Ухань, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Самолёт Воздушно-космических сил России с гражданами Российской Федерации, эвакуированными из города Ухань Китайской народной республики, совершил посадку на аэродроме Восточного военного округа», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, после дозаправки лайнер отправится в конечный пункт назначения в Тюменской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что первый самолёт ВКС вылетел из аэропорта города Ухань.

4 февраля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область.

Врач и телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить