Первый самолёт ВКС с россиянами из Уханя приземлился для дозаправки

Первый самолёт Воздушно-космических сил России, вылетевший из аэропорта китайского города Ухань, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Самолёт Воздушно-космических сил России с гражданами Российской Федерации, эвакуированными из города Ухань Китайской народной республики, совершил посадку на аэродроме Восточного военного округа», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, после дозаправки лайнер отправится в конечный пункт назначения в Тюменской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что первый самолёт ВКС вылетел из аэропорта города Ухань.

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