В «Единой России» подготовили проект против завышения цен аптеками

Короткая ссылка
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что депутаты фракции подготовили законопроект, который исключит ситуации с завышением цен аптеками.
В «Единой России» подготовили проект против завышения цен аптеками
  • РИА Новости

Он пояснил, что депутатами «Единой России» «разработан законопроект, вносящий поправки в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением ими цен».

Неверов сообщил, что этот проект будет рассмотрен 6 февраля на заседании координационного совета фракции «Единая Россия» по законотворчеству.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания с правительством потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с распространением коронавируса.

Как писал RT 4 февраля, в адрес Росздравнадзора и Роспотребнадзора было направлено обращение с предложением запретить аптекам повышать цены на маски и ряд лекарств во время распространения опасных заболеваний. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить