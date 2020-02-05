В «Единой России» подготовили проект против завышения цен аптеками

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что депутаты фракции подготовили законопроект, который исключит ситуации с завышением цен аптеками.

Он пояснил, что депутатами «Единой России» «разработан законопроект, вносящий поправки в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением ими цен».

Неверов сообщил, что этот проект будет рассмотрен 6 февраля на заседании координационного совета фракции «Единая Россия» по законотворчеству.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания с правительством потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с распространением коронавируса.

Как писал RT 4 февраля, в адрес Росздравнадзора и Роспотребнадзора было направлено обращение с предложением запретить аптекам повышать цены на маски и ряд лекарств во время распространения опасных заболеваний.