«Заболевших не выявлено»: завершена эвакуация россиян из китайской провинции Хубэй

Самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV. Как сообщили в посольстве РФ в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в дипмиссию РФ. Сообщается, что все они здоровы. Тем не менее по прибытии в Россию все эвакуированные пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области. Для этого там уже оборудованы реабилитационный центр и областная инфекционная клиническая больница. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, распространение вируса из этих лечебных учреждений исключено. Сообщается также, что двое россиян находятся на борту круизного лайнера у берегов Японии, на котором были выявлены десять заболевших коронавирусом. По предварительным данным, граждане РФ не инфицированы, посольство в Японии проясняет ситуацию.

Эвакуация россиян из китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса 2019-nCoV, прошла успешно. Как сообщили в российском посольстве в Китае, сначала соотечественников со всей провинции перевезли в аэропорт Ухани, куда во вторник, 4 февраля, прибыли два самолёта Воздушно-космических сил России.

Вылет лайнеров состоялся в ночь на 5 февраля, на борту эвакуируемых сопровождали медики и специалисты в области вирусологии, которые осуществляли непрерывный контроль состояния перевозимых людей.

Всего из Хубэя было эвакуировано 144 человека: 128 россиян и 16 граждан стран СНГ, которые обратились в посольство России с такой просьбой.

«По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анны Поповой, на борту самолёта, вылетевшего из Ухани в Россию, людей с признаками заболевания нет», — отметили в пресс-службе дипмиссии.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова тоже сообщала, что все эвакуируемые здоровы. Тем не менее по прибытии в Россию они пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области. Голикова пояснила, что выбор региона обусловлен тем, что он наиболее подготовлен.

Для этих целей были оборудованы загородный реабилитационный центр и областная инфекционная клиническая больница. По словам Анны Поповой, распространение инфекции из этих лечебных учреждений исключено. «Центр полностью подготовлен за короткое время. Приложено максимум усилий», — рассказала она.

© ИА «Тюмеская линия»

«Медицинские подразделения полностью готовы — реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Всего к эвакуации россиян из Китая привлечены пять самолётов ВКС России. На первом из покинувших Ухань бортов находились 80 человек, на втором — 64.

По пути в Тюмень самолёты садились для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа. По сообщению Минобороны, по прибытии в аэропорт Тюмени первого борта не было выявлено ни одного заболевшего. Отмечается, что состояние эвакуированных оценивается как удовлетворительное.

«Заболевших не выявлено. Все прибывшие в Тюменскую область будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина», — добавили в Минобороны.

Коронавирус на круизном лайнере

Тем временем у берегов Японии стоит круизный лайнер Diamond Princess, на котором у десяти человек был выявлен коронавирус 2019-nCoV. В посольстве России в Токио сообщили, что на борту судна находятся два гражданина РФ*.

«По данным японских властей, на борту круизного судна, стоящего на рейде в Йокогаме, находятся два гражданина РФ. Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», — приводит ТАСС сообщение посольства.

Согласно заявлению компании — владельца судна, россиян среди заражённых нет. Инфицированы три японца, три жителя Гонконга, два австралийца, один гражданин США и один филиппинец из состава экипажа.

Diamond Princess вышел в круиз 20 января из Йокогамы. Ранее стало известно, что на его борту был заражённый коронавирусом 80-летний мужчина, который 25 числа сошёл на берег в Гонконге. Там его госпитализировали, он проходит лечение.

После прибытия судна обратно в Йокогаму, лайнеру было запрещено заходить в порт. Всего на борту находятся 3,7 тыс. человек, включая пассажиров и экипаж (граждане 56 стран). По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, с заражённым контактировали 273 человека, поэтому все они были обследованы. Но ещё не все результаты анализов получены.

Всех людей с выявленным коронавирусом уже забрали с лайнера и госпитализировали. Глава японского Минздрава Кацунобу Като сообщил, что помещения судна будут продезинфицированы, а также будет введёт карантин.

«Мы намерены принять все меры для дезинфекции помещений судна и предотвращения распространения заболевания. Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы карантин продолжался в течение 14 дней, начиная с 5 февраля, и чтобы люди оставались на судне», — цитирует его ТАСС.

Распространение 2019-nCoV

По последним данным, предоставленным Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число заражённых в материковых районах Китая превысило 24,3 тыс. человек.

Число погибших от заболевания превысило 490, почти 900 человек выписаны из больниц. Новые инфицированные обнаружены также в Гонконге, Макао и на Тайване.

Во остальном мире, за исключением Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), насчитывается 176 заражённых. Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что это небольшая цифра, и призвал не поддаваться панике.

«Девяносто процентов случаев заражения приходятся на Китай. Во всём остальном мире всего 176 заболевших. Это не значит, что ситуация не будет ухудшаться. Но это очень небольшая цифра. Не стоит паниковать», — сказал он.

В России находятся два человека с коронавирусом. Оба — граждане КНР. Они госпитализированы и проходят лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Случаев заражения пока не зафиксировано в Африке и Южной Америке. На данный момент в Боливии обследуется три человека с подозрением на коронавирус. Однако стоит отметить, что в этих регионах есть сложности с диагностикой заболевания. В части, касающейся африканских стран, ВОЗ заявила, что окажет им поддержку в развитии систем предупреждения заболевания.

* Позднее в японском МИД заявили, что на борту лайнера находятся 24 россиянина.