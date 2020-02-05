В Тюмени готовы к приёму эвакуированных из Китая россиян

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Тюменский загородный центр полностью готов к приёму россиян, прибывающих на карантин из Китая.

Об этом сообщается на странице оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

«Он полностью готов к приёму соотечественников, прибывающих на карантин из Китая. Для каждого подготовлены вещи первой необходимости... Карантин — обязательная процедура. В этих номерах им предстоит провести 14 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание будет уделено детям. Для них заранее приготовили развивающие игрушки, которые уже находятся в номерах, где они будут жить со своими родителями.

Ранее из аэропорта китайского города Ухань вылетели два самолёта ВКС с россиянами на борту.

4 февраля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область.

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