Второй самолёт ВКС России вылетел из Ухани
Как сообщает РИА Новости, людей сопровождают военные медики и специалисты оборонного ведомства в области вирусологии в специальном защитном снаряжении.
По данным министерства, состояние пассажиров постоянно контролируется военными экспертами.
Ранее сообщалось о вылете первого самолёта ВКС России из Ухани.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область.
Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.