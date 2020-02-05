Посольство России заявило об успешной эвакуации россиян из Хубэя

Эвакуация россиян из китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка коронавируса нового типа, проведена успешно. Об этом сообщили в посольстве России в Китае.

«Дипломаты посольства России в Китае, командированные в провинцию Хубэй для оказания содействия в проведении эвакуации российских граждан, успешно осуществили транспортировку наших соотечественников в аэропорт города Ухань», — говорится в сообщении дипмиссии.

Уточняется, что вывоз россиян осуществлялся в арендованных автобусах из более чем десяти городов, расположенных в разных частях провинции.

«Всего из провинции Хубэй эвакуировано 144 человека, из них граждан России — 128 человек, граждан СНГ — 16 человек», — отметили в посольстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что второй самолёт Воздушно-космических сил с 64 человеками на борту вылетел из аэропорта города Ухань.

Позднее стало известно, что он приземлился на аэродроме Восточного военного округа для дозаправки.