Второй самолёт ВКС с россиянами из Уханя приземлился для дозаправки

В Минобороны заявили, что второй самолёт Воздушно-космических сил России, вылетевший из аэропорта китайского города Ухань, приземлился на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), чтобы дозаправиться.

«Второй самолёт ВКС России с эвакуированными гражданами из города Ухань Китайской народной республики совершил посадку на аэродроме ВВО», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В министерстве добавили, что, пополнив запасы топлива, самолёт продолжит полёт до конечного пункта назначения в Тюменской области.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область.

4 февраля сообщалось, что Росздравнадзор открыл горячую линию с целью приёма обращений по вопросам, касающимся отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов на фоне распространения коронавируса.