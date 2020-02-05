Второй самолёт ВКС с россиянами из Уханя приземлился для дозаправки
«Второй самолёт ВКС России с эвакуированными гражданами из города Ухань Китайской народной республики совершил посадку на аэродроме ВВО», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
В министерстве добавили, что, пополнив запасы топлива, самолёт продолжит полёт до конечного пункта назначения в Тюменской области.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область.
4 февраля сообщалось, что Росздравнадзор открыл горячую линию с целью приёма обращений по вопросам, касающимся отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов на фоне распространения коронавируса.