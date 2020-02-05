У десяти пассажиров круизного судна в Японии нашли коронавирус

Новый тип коронавируса 2019-nCoV диагностировали у десяти пассажиров с круизного судна, которое несколько дней находится на карантине около японского города Йокохама.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на министра здравоохранения Японии Като Кацунобу.

Отмечается, что заражённые будут направлены в больницы.

Как уточняет агентство, всего на борту судна находятся около 3,7 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Япония ужесточает контроль за въездом иностранцев в страну из-за ситуации с распространением коронавируса.

В конце декабря 2019 года появилась информация, что в китайской Ухани десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства приняли меры в связи с появлением вируса. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран стали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, некоторые государства закрыли границу, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Заразившихся уже зафиксировали в России, США, Сингапуре, Вьетнаме, ОАЭ, Германии, Франции и других государствах.

Согласно последним официальным данным, число жертв коронавируса в Китае уже достигло отметки в 490, а зараженных в настоящий момент более 24,3 тыс.

Подробнее — в материале RT.