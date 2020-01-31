Япония ужесточает контроль за въездом иностранцев

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Япония ужесточает контроль за въездом иностранцев в страну из-за ситуации с распространением коронавируса.
Япония ужесточает контроль за въездом иностранцев
  • © Juan Mijangos/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщило российское посольство в Токио.

«Объявлено, что иностранцам может быть отказано во въезде при наличии оснований подозревать у них признаки заражения указанной инфекцией», — говорится в сообщении российского посольства в Японии в Facebook.

Отмечается, что в пунктах пропуска через японскую границу организованы медицинские посты для осмотра тех, у кого диагностированы видимые признаки острых респираторных заболеваний.

Посольство просит учитывать ужесточение подходов местных властей к въезду на территорию страны при планировании поездок в Японию.

Ранее стало известно, что оргкомитет Олимпиады 2020 года не рассматривает вопрос возможной отмены предстоящих летних Игр в Токио из-за вспышки коронавируса.

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