Япония ужесточает контроль за въездом иностранцев
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- globallookpress.com
Об этом сообщило российское посольство в Токио.
«Объявлено, что иностранцам может быть отказано во въезде при наличии оснований подозревать у них признаки заражения указанной инфекцией», — говорится в сообщении российского посольства в Японии в Facebook.
Отмечается, что в пунктах пропуска через японскую границу организованы медицинские посты для осмотра тех, у кого диагностированы видимые признаки острых респираторных заболеваний.
Посольство просит учитывать ужесточение подходов местных властей к въезду на территорию страны при планировании поездок в Японию.
Ранее стало известно, что оргкомитет Олимпиады 2020 года не рассматривает вопрос возможной отмены предстоящих летних Игр в Токио из-за вспышки коронавируса.