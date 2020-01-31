В Японии не рассматривают вопрос об отмене Игр-2020 из-за коронавируса

Короткая ссылка
Оргкомитет Олимпиады 2020 года не рассматривает вопрос возможной отмены предстоящих летних Игр в Токио из-за вспышки коронавируса.
В Японии не рассматривают вопрос об отмене Игр-2020 из-за коронавируса
  • © Michael Kappeler/dpa
  • globallookpress.com

«Мы никогда не рассматривали отмену Игр. Оргкомитет продолжит совместную работу с Международным олимпийским комитетом и другими сопутствующими организациями и рассмотрит любые контрмеры, которые могут стать необходимыми», — говорится в заявлении оргкомитета, которое приводит Associated Press.

Отмечается, что подготовка к Олимпиаде продолжается согласно плана.

32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что ЧМ по лёгкой атлетике в помещении в Китае перенесён на 2021 год из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить