В Японии не рассматривают вопрос об отмене Игр-2020 из-за коронавируса

Оргкомитет Олимпиады 2020 года не рассматривает вопрос возможной отмены предстоящих летних Игр в Токио из-за вспышки коронавируса.

«Мы никогда не рассматривали отмену Игр. Оргкомитет продолжит совместную работу с Международным олимпийским комитетом и другими сопутствующими организациями и рассмотрит любые контрмеры, которые могут стать необходимыми», — говорится в заявлении оргкомитета, которое приводит Associated Press.

Отмечается, что подготовка к Олимпиаде продолжается согласно плана.

32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что ЧМ по лёгкой атлетике в помещении в Китае перенесён на 2021 год из-за коронавируса.