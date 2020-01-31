В Японии не рассматривают вопрос об отмене Игр-2020 из-за коронавируса
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«Мы никогда не рассматривали отмену Игр. Оргкомитет продолжит совместную работу с Международным олимпийским комитетом и другими сопутствующими организациями и рассмотрит любые контрмеры, которые могут стать необходимыми», — говорится в заявлении оргкомитета, которое приводит Associated Press.
Отмечается, что подготовка к Олимпиаде продолжается согласно плана.
32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
Ранее сообщалось, что ЧМ по лёгкой атлетике в помещении в Китае перенесён на 2021 год из-за коронавируса.