Moody's оценило влияние коронавируса на экономику Китая

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Международное рейтинговое агентство Moody's дало прогноз по поводу того, как вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV скажется на экономике Китая.
Moody's оценило влияние коронавируса на экономику Китая
  • © imago stock&people
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на отчёт Moody's, в рейтинговом агентстве считают, что вирус окажет временное влияние на экономику КНР.

«Согласно нашему базовому сценарию, мы ожидаем, что вспышка коронавируса окажет временное влияние на экономику Китая, темпы роста годового ВВП в Китае останутся на уровне нашего прогноза — 5,8% в 2020 году», — указывается в прогнозе.

Ранее сообщалось, что шведская компания по продаже мебели IKEA временно закроет свои магазины в материковом Китае из-за распространения коронавирусной инфекции.

В конце декабря 2019 года появилась информация, что в китайской Ухани десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства приняли меры в связи с появлением вируса. Например, аэропорты СШАВеликобританииРоссии и ряда других стран стали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, некоторые государства закрыли границу, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Заразившихся уже зафиксировали в РоссииСШАСингапуреВьетнамеОАЭГерманииФранции и других государствах.

Подробнее — в материале RT.

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