IKEA временно закроет все магазины в материковом Китае

Шведская компания по продаже мебели IKEA временно закроет свои магазины в материковом Китае из-за распространения коронавирусной инфекции.

«IKEA (Китай) решила с 30 января временно приостановить работу всех торговых площадок в материковом Китае. Мы внимательно следим за вспышкой вируса и в дальнейшем сообщим о восстановлении работы магазинов в зависимости от обстоятельств», — цитирует IKEA в Weibo РИА Новости.

Как отмечается, интернет-магазин и клиентский центр продолжат работать. По данным агентства, в Китае насчитывается 30 магазинов IKEA.

30 января комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.

По последним данным, всего в Китае скончались от последствий заболевания коронавирусом 170 человек, 7711 инфицированы. Также первый случай заражения зафиксирован в Тибете.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.