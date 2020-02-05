Двое россиян находятся на судне в Японии, на котором объявлен карантин

На круизном лайнере Diamond Princess, которое в настоящий момент находится на карантине в японском порту Йокогама из-за коронавируса, присутствуют двое россиян.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Японии.

«По данным японских властей на судне находятся двое граждан России. Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», — сказали в дипмиссии.

Ранее стало известно, что один из пассажиров судна был заражён коронавирусной инфекцией, в связи с чем был введён карантин. По последним данным, специалисты диагностировали новый тип коронавируса 2019-nCoV ещё у десяти пассажиров лайнера.

31 января сообщалось, что Япония ужесточает контроль за въездом иностранцев в страну из-за ситуации с распространением коронавируса.