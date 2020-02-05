«Выявить и принять решение»: Путин о необходимости борьбы с завышением цен в аптеках в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами кабинета министров. Основная тема встречи — реализация поручений по итогам послания главы государства Федеральному собранию. С докладами выступили премьер-министр Михаил Мишустин и его заместители Андрей Белоусов и Татьяна Голикова. RT вёл прямую трансляцию.