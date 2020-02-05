Россия не получила от Китая штамм коронавируса
- РИА Новости
«К сожалению, наши китайские коллеги пока не передали нам актуальный штамм, но мы не теряем надежду и продолжаем взаимодействие как с китайскими партнёрами, так и с партнёрами из других стран, где заявлено о выделении такого вируса», — приводит Интерфакс слова Поповой.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что у заражённых коронавирусом людей, выявленных в России, лёгкая форма заболевания, поэтому вычленить штамм у них не представляется возможным.