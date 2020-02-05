Россия не получила от Китая штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия пока не получила от Китая штамм нового коронавируса.

«К сожалению, наши китайские коллеги пока не передали нам актуальный штамм, но мы не теряем надежду и продолжаем взаимодействие как с китайскими партнёрами, так и с партнёрами из других стран, где заявлено о выделении такого вируса», — приводит Интерфакс слова Поповой.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что у заражённых коронавирусом людей, выявленных в России, лёгкая форма заболевания, поэтому вычленить штамм у них не представляется возможным.