В США заявили о готовности выделить КНР $100 млн на борьбу с коронавирусом
- Reuters
«Правительство США заявляет о готовности выделить до $100 млн для помощи Китаю и другим пострадавшим странам», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.
Уточняется, что финансовые средства могут быть выделены как напрямую, так и через международные организации.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, китайский лидер серьёзно сфокусирован на борьбе с новым типом коронавирусной инфекции.