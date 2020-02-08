В США заявили о готовности выделить КНР $100 млн на борьбу с коронавирусом

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов выделить $100 млн для помощи Пекину в борьбе с новым типом коронавируса.

«Правительство США заявляет о готовности выделить до $100 млн для помощи Китаю и другим пострадавшим странам», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Уточняется, что финансовые средства могут быть выделены как напрямую, так и через международные организации.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, китайский лидер серьёзно сфокусирован на борьбе с новым типом коронавирусной инфекции.