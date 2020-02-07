Си Цзиньпин заявил Трампу об эффективности мер борьбы с коронавирусом

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Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого поделился результатами принятых мер по борьбе с новым типом коронавирусной инфекции.
Си Цзиньпин заявил Трампу об эффективности мер борьбы с коронавирусом
  • Reuters

«Правительство и народ КНР предпринимают все возможные усилия для борьбы с коронавирусом. Соответствующая работа постепенно приводит к результатам», — приводит Центральное телевидение Китая слова лидера страны.

Си Цзиньпин подчеркнул, что китайские власти уверены в своей способности справиться с распространением заболевания.

Кроме того, он заверил американского коллегу, что долгосрочная тенденция экономического развития Китая не изменится из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее США предложили Китаю помощь в связи с коронавирусом. Позднее Китай согласился включить американских экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения в КНР.

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