Си Цзиньпин заявил Трампу об эффективности мер борьбы с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого поделился результатами принятых мер по борьбе с новым типом коронавирусной инфекции.

«Правительство и народ КНР предпринимают все возможные усилия для борьбы с коронавирусом. Соответствующая работа постепенно приводит к результатам», — приводит Центральное телевидение Китая слова лидера страны.

Си Цзиньпин подчеркнул, что китайские власти уверены в своей способности справиться с распространением заболевания.

Кроме того, он заверил американского коллегу, что долгосрочная тенденция экономического развития Китая не изменится из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее США предложили Китаю помощь в связи с коронавирусом. Позднее Китай согласился включить американских экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения в КНР.