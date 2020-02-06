Time разместил на обложке изображение Си Цзиньпина в медицинской маске

Короткая ссылка
Американский еженедельный журнал Time разместил на своей новой обложке изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске.
Time разместил на обложке изображение Си Цзиньпина в медицинской маске
  • Reuters

«Распространение коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о веке Китая», — говорится в твите.

На передовице приводятся заголовки трёх статей, которые посвящены эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, и её последствиям.

6 февраля сообщалось, что во всех регионах Китая, по последним данным, коронавирусной инфекцией заразились 28 018 человек, зафиксировано 563 летальных случая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить