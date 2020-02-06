Time разместил на обложке изображение Си Цзиньпина в медицинской маске

Американский еженедельный журнал Time разместил на своей новой обложке изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске.

TIME’s new cover: The coronavirus outbreak could derail Xi Jinping’s dreams of a Chinese century https://t.co/f7CaZ74iv4pic.twitter.com/sd7UOSyL8Q — TIME (@TIME) February 6, 2020

«Распространение коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о веке Китая», — говорится в твите.

На передовице приводятся заголовки трёх статей, которые посвящены эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, и её последствиям.

6 февраля сообщалось, что во всех регионах Китая, по последним данным, коронавирусной инфекцией заразились 28 018 человек, зафиксировано 563 летальных случая.