Китай принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом

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Китай принял предложение США о помощи в борьбе с новым типом коронавируса и предотвращении его дальнейшего распространения, заявил представитель Белого дома Джадд Дир.
Китай принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

«Китай принял предложение Соединённых Штатов о включении американских экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения в Китае, чтобы больше узнать о вирусе и о том, как с ним бороться», — цитирует его Интерфакс.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай пока не ответил на предложение Вашингтона о помощи в связи с распространением коронавируса.

ЕС направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV.

По последним данным, число заразившихся в КНР превысило 20 тыс. человек, 425 из них скончались.

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