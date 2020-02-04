Китай принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом

Китай принял предложение США о помощи в борьбе с новым типом коронавируса и предотвращении его дальнейшего распространения, заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

«Китай принял предложение Соединённых Штатов о включении американских экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения в Китае, чтобы больше узнать о вирусе и о том, как с ним бороться», — цитирует его Интерфакс.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай пока не ответил на предложение Вашингтона о помощи в связи с распространением коронавируса.

ЕС направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV.

По последним данным, число заразившихся в КНР превысило 20 тыс. человек, 425 из них скончались.