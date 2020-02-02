В КНР пока не приняли предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом

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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американская сторона предлагает Китаю помощь в борьбе с коронавирусом, но китайская сторона пока не ответила.
В КНР пока не приняли предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

«Мы продолжаем предлагать помощь Китаю», — цитирует О'Брайена CBS News.

Он уточнил, что Вашингтон предлагал Пекину направить в КНР специалистов из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

О'Брайен также отметил, что китайские власти стали более открытыми по сравнению с предыдущими кризисами.

Ранее Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи в борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV.

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