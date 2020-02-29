Минздрав Таиланда внёс COVID-19 в реестр опасных инфекционных болезней
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«Приказом министра здравоохранения по представлению Национального совета по инфекционным болезням название и описание симптомов инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, внесено в государственный реестр опасных инфекционных заболеваний», — приводит заявление РИА Новости.
Уточняется, что данная мера позволяет правительству организовать мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Приказ даёт нам возможность осуществить при возникновении необходимости такие меры, как, например, введение карантина в учебных заведениях или временная мобилизация врачей различных как государственных, так и частных больниц для работы по лечению пациентов с коронавирусом в тех медицинских учреждениях, которые выделены министерством для этой цели», — пояснил глава Минздрава Таиланда Анутхин Чанвиракун.
При этом он добавил, что Таиланд пока находится во второй, контролируемой стадии распространения коронавируса.
Ранее Кувейт объявил о приостановке полётов в Южную Корею, Таиланд и Италию из-за распространения там COVID-19.
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