Кувейт приостановил полёты в Южную Корею и Италию из-за коронавируса

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Генеральное управление гражданской авиации Кувейта объявило о приостановке полётов в Южную Корею, Таиланд и Италию из-за распространения COVID-2019.

«Все полёты в Таиланд, Южную Корею и Италию отменены из-за вспышки нового типа коронавируса», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Отмечается, что данное решение было принято по рекомендации министерства здравоохранения.

Ранее стало известно, что число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии достигло 322.

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