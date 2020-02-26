Кувейт приостановил полёты в Южную Корею и Италию из-за коронавируса
«Все полёты в Таиланд, Южную Корею и Италию отменены из-за вспышки нового типа коронавируса», — говорится в сообщении организации в Twitter.
Kuwait’s civil aviation suspends all flights to, from South Korea, Thailand, Italy pic.twitter.com/dIoxtc830C— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) February 25, 2020
Отмечается, что данное решение было принято по рекомендации министерства здравоохранения.
Ранее стало известно, что число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии достигло 322.