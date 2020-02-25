Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 300

Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии достигло 322.

Как сообщает ANSA, об этом заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Уточняется, что также до десяти возросло число погибших от коронавируса. Последним жертвам вируса было более 80 лет.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте на фоне ситуации с коронавирусом призвал другие страны не ограничивать итальянцев в передвижениях по миру.

25 февраля посольство России в Италии рекомендовало гражданам не посещать северные регионы страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.