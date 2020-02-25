Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 300

Короткая ссылка
Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии достигло 322.
Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 300
  • © Claudio Furlan/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает ANSA, об этом заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Уточняется, что также до десяти возросло число погибших от коронавируса. Последним жертвам вируса было более 80 лет.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте на фоне ситуации с коронавирусом призвал другие страны не ограничивать итальянцев в передвижениях по миру.

25 февраля посольство России в Италии рекомендовало гражданам не посещать северные регионы страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить