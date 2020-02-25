Конте призвал другие страны не ограничивать передвижения итальянцев

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на фоне ситуации с коронавирусом призвал другие страны не ограничивать итальянцев в передвижениях по миру.

«Благодаря свой превосходной системе здравоохранения и максимально строгой медико-санитарной политике Италия может спокойно направлять своих граждан в поездки… Это послание, которое мы хотим направить Европейскому союзу и миру», — приводит РИА Новости слова Конте.

Он отметил, что «было бы несправедливо, если бы со стороны иностранных государств были введены ограничения».

По его словам, Италия является безопасной страной и ограничения введены в некоторых северных регионах.

Ранее посольство России в Италии рекомендовало гражданам не посещать северные регионы страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.