Конте призвал другие страны не ограничивать передвижения итальянцев

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на фоне ситуации с коронавирусом призвал другие страны не ограничивать итальянцев в передвижениях по миру.
Конте призвал другие страны не ограничивать передвижения итальянцев
  • Reuters

«Благодаря свой превосходной системе здравоохранения и максимально строгой медико-санитарной политике Италия может спокойно направлять своих граждан в поездки… Это послание, которое мы хотим направить Европейскому союзу и миру», — приводит РИА Новости слова Конте.

Он отметил, что «было бы несправедливо, если бы со стороны иностранных государств были введены ограничения».

По его словам, Италия является безопасной страной и ограничения введены в некоторых северных регионах.

Ранее посольство России в Италии рекомендовало гражданам не посещать северные регионы страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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